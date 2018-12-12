القطب الشمالي يشهد أسخن 5 سنوات في تاريخه

شهد القطب الشمالي، أسخن 5 سنوات في تاريخه، خلال الفترة من 2014 و2018، بحسب الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

وذكر "برنامج أبحاث القطب الشمالي" بالإدارة المذكورة في بيان أن القطب الشمالي شهد خلال فترة 2014 و2018 أسخن 5 سنوات له منذ البدء بقياس درجات الحرارة في المنطقة عام 1900.

وأضاف أن التوصل إلى النتيجة المذكورة تم من خلال تقرير أعده 81 عالما من 12 دولة مختلفة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في المنطقة ارتفعت ضعف ما شهدته بقية مناطق العالم.

ولفت التقرير إلى أن أقدم كتلة جليدية في القطب الشمالي ذاب خلال الـ 33 عام الأخيرة 95%، كما انخفض عدد "غزلان الرنة" القطبية في المنطقة بنسبة 56% خلال العشرين عام الماضية، ليتقلص عددها من 4.7 مليون إلى 2.1 مليون.