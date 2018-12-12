المدلل: "مرايا العودة" شاهد ودليل على النكبة وإصرار على المقاومة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، إن معرض "مرايا العودة" محاكاة حقيقية للواقع الفلسطيني بنضاله المستمر منذ سبعين عاماً وأكثر بنزيف الدم الذي لم يتوقف بأرواح الشهداء وبإصرار أسرانا وجرحانا الذين هم رمز نضالنا وجهادنا.

وأضاف المدلل خلال كلمة له على هامش المعرض الذي نظمته الحركة على أرض السرايا: " مرايا العودة يعيدنا إلى زمن الآباء والأجداد وحياتهم الهانئة الرائعة بلباس الآباء والأجداد والأمهات والجدات وأيام الحصيدة والسامر التي اقتحمتها عصابات الإجرام الصهيونية وارتكبت جرائم يندى لها جبين التاريخ وتلعنها الإنسانية".

وأشار إلى من يزور معرض "مرايا العودة" تتحرك فيه المشاعر والوجدان ويبكي على الزمن الفلسطيني المسلوب ويمتلئ اصراراً وقوة على مواصلة المقاومة واستمرار مسيرات العودة حتى ننتزع حقوقنا من بين أنياب المجرمين الصهاينة ونحقق أحلام آبائنا وأجدادنا بالعودة إلى أراضينا التي هجروا منها قصراً قبل سبعين عاماً.

وأكد المدلل على أهمية "مرايا العودة" أن يخرج من غزة إلى الفضاء الخارجي ويتم عرضه في كل دول العالم العربية والاسلامية والأجنبية، مبيناً أنه خير شاهد ودليل على نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى اللحظة وإصرار الفلسطيني على مواصلة النضال والمقاومة، واصراره على الاستمرار في مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافه وطموحاته التحررية.































