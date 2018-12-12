الجهاد الإسلامي:السواعد التي تقاوم وتشتبك مع الاحتلال أعادت الحياة للمقاومة في الضفة

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء، ان الأيادي التي تقاوم وتشتبك مع الاحتلال في الضفة المحتلة تعيد الحياة والاعتبار لمشروعنا الوطني الذي عنوانه مقاومة الاحتلال ومجابهته في كل الساحات وبكل السبل.

وأشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطيني، بسواعد الرجال الأبطال في الضفة الأبية لله دركم من رجال لا يرهبهم العدوان ولا الحصار.

وجددت الحركة التحية لشباب الضفة الثائر وهو يشتبك مع الاحتلال في شوارع رام الله والبيرة، مؤكدةً "ان هذه الروح الوطنية الوثابة ستنتصر بإذن الله".

ويشار الى ان الضفة المحتلة تشهد اشتباكات يومية بين قوات الاحتلال والشبان الثائر ف ، وخاصة بعد عملية "عوفرا" والتي أدت الى إصابة عدد من جنود الاحتلال واحتضان أبناء شعبنا لمنفذي العمليات الأخيرة .