اعتقال 7 مواطنين عقب اقتحام الضفة بحثاً عن منفذي عملية "عوفرا"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، 7 مواطنين فلسطينيين خلال مداهمتها لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث عسكري، إن قوات الجيش وبمشاركة ضباط الشاباك يواصلون البحث عن منفذي عملية مفترق مستوطنة "عوفرا"، مشيرًا إلى أن عملية البحث تتركز في مدينة رام الله ومحيطها وتشمل مختلف القدرات الاستخباراتية.

ولفت إلى أن قوات الجيش تقوم بعملية تدقيق كاملة للفلسطينيين المتحركين عبر مداخل ومخارج رام الله. مشددًا على أن الجيش سيواصل عمليته حتى تحديد مكان المنفذين واعتقالهم.

وقالت مصادر محلية إنه جرى اعتقال الشاب شعيب عسكر من بلدة حزما شرق القدس.

كما داهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحكوم بالمؤبد، يونس زين في يطا جنوب الخليل، ومنازل لعائلة الجعبة في الخليل.