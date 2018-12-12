بدء إجراءات لتزويد محطة توليد كهرباء غزة بالغاز من "إسرائيل"

أعلن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى الثلاثاء، عن بدء إجراءات لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالغاز من إسرائيل لزيادة فاعلية إنتاجها.

وقال محمد مصطفى، إن الإجراءات تتعلق ببدء خطوات تخطيط الطريق لمرور أنبوب الغاز لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح مصطفى أن الأمر يتعلق بمساعي حل أزمة قطاع غزة الذي يعاني من عجز كبير في احتياجاته من الكهرباء وتشغيل المحطة سيرفع إنتاجها من 60 إلى 140 ميجا واط.

وأفاد بأنه جرت خلال العامين الماضيين مباحثات مع إسرائيل بدعم من أطراف دولية لتسهيل عملية ايصال الغاز للمحطة وقد أبدت الحكومة الاسرائيلية سابقا موافقتها على ذلك.

وذكر أنه يتم الآن بالتحضير لبناء مسار الأنبوب بعد تحديد مخطط مساره وأخذ الموافقات اللازمة لأنه سيمر من اراضي تحت السلطة الاسرائيلية ويحتاج إلى تصاريح داخلية.

وبحسب مصطفى فإن بناء خط الأنبوب سيكلف 80 مليون دولار أمريكي تتحمله السلطة الفلسطينية على أن يمتد إلى داخل قطاع غزة.

وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت أن المجلس الإسرائيلي للتخطيط والبناء أعلن اليوم عن خطة لربط قطاع غزة بنظام الغاز الطبيعي في إسرائيل لتوليد الكهرباء.

وسيتم مراعاة الاعتبارات الأمنية والتخطيطية، وطرح الخطة أمام المجلس الإقليمية، واللجان، والسكان، لإبداء رأيهم خلال 60 يوما، علما أن المسار سيبلغ طوله 40 كيلومترا.

ويعاني قطاع غزة من عجز بأكثر من ثلثي احتياجاته من إمدادات الكهرباء، ما يجبر شركة توزيع كهرباء غزة على الاعتماد على جدول طوارئ يقوم على 8 أربع ساعات وصل للكهرباء مقابل قطع مماثل.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي.