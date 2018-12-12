دحلان: حصار غزة مشترك من عباس وإسرائيل وزمن "الزعامات" انتهى

أكد القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان، أن الكفاح المسلح لا يقرره شخص واحد، ويجب أن يناقش بين جميع الفصائل ومع كل الأطر الفلسطينية.

وأضاف في لقاء مع تلفزيون "روسيا اليوم"، أن الكفاح المسلح كان أيقونة العمل الفلسطيني، ولا زال هذا حلم الكثير من الشباب، لكن دور القيادة أن تقود الشعب من خلال أفضل وأقصر الطرق، وبأقل التكلفة.

وأنوه إلى أن ما جرى في السابق يجب أن يدفع لإحداث مراجعة شاملة له، ونحن أجرينا مراجعة وإصلاح نقاط ضعيفة في سلوكنا، ويجب أن نعترف أن الكل أخطأ، مشيراً إلى أننا بادرنا في إصلاح العلاقة بين حماس ومصر وهذا مصلحة للطرفين.

وتابع: التفاهم بين مصر وحركة حماس مصلحة فلسطينية ومصلحة مصرية، ونأمل أن يكون تدخلنا في هذا التفاهم إيجابيًا للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، منوهاً إلى أن الانقلاب الحمساوي في غزة أضر بالشعب الفلسطيني.

وأكد دحلان، أن حركة فتح ليست احتكارًا لـ"أبو مازن" أو أي شخص آخر، كما أن أبو مازن لا يعرف الاستقالة أو التقاعد، والسلطة الفلسطينية أصبحت إدارة مدنية، تدير حصارًا على قطاع غزة، مشدداً على أن سلطة رام الله أصبحت إدارة في يد إسرائيل، تديرها كما تشاء.

وبين أن المجتمع الدولي يدفع لمحمود عباس، مقابل واجبه الأمني في الضفة الغربية، كما أن الراعي الأمريكي لم يكن يوماً وسيطاً نزيهاً.

وأضاف: زمن الزعامة انتهى بوفاة أبوعمار، ونتطلّع إلى نظام برلماني يمثل الكل الفلسطيني، بعيدًا عن سطوة الأفراد والجماعات على النظام الفلسطيني.

وأشار إلى أن غزة تحملت الفاتورة الأكبر في حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وفي حماية القدس، وفي مساعدة الضفة الغربية، وفي الـ10 سنوات الاخيرة، تحملت غزة الفاتورة بشكل كامل.

وقال دحلان: إنه يؤيد حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية، لكن في حال لم يوافق الإسرائيليون على ذلك، فلن يكون هناك خيار آخر إلا حل الدولة الواحدة".

وأكد أنه إذا رفضت إسرائيل حل دولة مستقلة للفلسطينيين، فالطريق هو دولة واحدة وحقوق متساوية وانتخابات تفصل بين مواطني هذه الدولة، موضحا أن القدس ستكون عاصمة لهذه الدولة.

وخاطب القيادي الفلسطيني الإسرائيليين قائلا: "إذا لم تستطيعوا حل القضية الفلسطينية مع هذا الجيل، فإنكم لن تحلوها مع الأجيال القادمة".

وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، دعا دحلان الرئيس عباس للمبادرة إلى المصالحة مع حركة حماس من أجل التخفيف عن سكان قطاع غزة.

وحمل دحلان الرئيس الفلسطيني وإسرائيل المسؤولية عن الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.