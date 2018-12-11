سامسونغ تكشف عن هاتف جديد بميزة غير مسبوقة

كشفت شركة سامسونغ، الاثنين، عن هاتفها الذكي الجديد "Galaxy A8s"، الذي يتميز بشاشة تغطي كامل الواجهة لأول مرة باستثناء منطقة الكاميرا الأمامية.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة تطلق عليها الشركة الكورية الجنوبية اسم "Infinity-O"، بقياس 6.4 إنشات، وبدقة 2340×1080 بكسل.

ويضم الجهاز الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، معالجا من نوع كوالكوم سنابدراغون 710، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 أو 8 غيغابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، وفق ما نقل موقع theinquirer.

ويمتاز "Galaxy A8s"، الذي يعمل بنظام أندرويد 8.1 أوريو، بكاميرته الخلفية الثلاثية، ودقتها 24 ميغابكسل + 5 ميغابكسل + 10 ميغابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 24 ميغابكسل.

وتعتزم سامسونغ طرح هاتفها الجديد في الصين ابتداء من 21 ديسمبر الجاري، فيما لم يتم الكشف عن سعره بعد.

هذا وينتظر أن يجري الكشف عن الهاتف الآخر لشركة سامسونغ، في فبراير من العام المقبل، وهو "غالاكسي S10".