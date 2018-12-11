ليفربول يتأهل بهدف محمد صلاح في مرمى نابولي الإيطالي

وضع النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول في المقدمة في مباراته ضد ضيفه نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الفرعون محمد صلاح هدف التقدم للريدز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية الضيقة اليسرى البعيدة، وذلك عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "آنفيلد".

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.