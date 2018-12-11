حماس لـ"الشعبية": نفتخر بالعمل المشترك مع الجبهة حتى تحقيق الوحدة

تقدمت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مساء الثلاثاء، بالتهاني للرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيادةً وأعضاءً وأنصارًا؛ بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والخمسين لانطلاقتها التي تحل في 11 ديسمبر من كل عام.

وبارك رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس حسام بدران في بيان صحفي، للجبهة من خلال أمينها العام ومكتبها السياسي، وكل مسؤولي الأقاليم وقيادات القطاعات الشعبية والأطر النقابية والعسكرية والشبابية والسياسية وكافة أبناء وكوادر وأنصار الجبهة بالذكرى.

وقال بدران إن: "الجبهة مثلت إضافة نوعية لنضال الشعب الفلسطيني، إلى جانب كل حركات وأحزاب وقطاعات شعبنا الفلسطيني الصامد، حيث مثلت في كل المحطات والمنعطفات جسراً للوحدة والتواصل والشراكة الوطنية".

وأكد افتخار واعتزاز حماس بتجربة العمل المشترك مع الجبهة، واعدًا بأن تستمر في تعميق هذه العلاقة الأخوية بما يخدم الوحدة الوطنية وتحقيق الأهداف الفلسطينية بما يضمن ويسهل تحقيق الوحدة الوطنية، لما لذلك من إيجابية على شعبنا ووحدة مواقفه.

وتمنى رئيس مكتب العلاقات الوطنية -ممثلًا عن حماس- في احتفال الجبهة في العام القادم أن تكون قد تحررت فلسطين وأسراها ومسراها، ورُفع علمها خفاقًا فوق أسوار عاصمتنا الأبدية القدس.