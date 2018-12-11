التربية تعلن عن منح دراسية للمقدسيين في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الثلاثاء، عن توفر منحتين دراسيتين في جمهورية مصر العربية في الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وذلك بمجالات البكالوريوس للطلبة المقدسيين فقط.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم ، إلى أن تقديم الطلبات للمنحتين، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر الوزارة في تل الهوا.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على المنحتين لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل تفاصيل وتعليمات هاتين المنحتين وشروطهما والتخصصات المتوفرة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وشددت التربية، على ضرورة توافر الجدية لدى الطلبة عند تقديم الطلبات، والالتزام بالالتحاق بالمنحة إذا تم قبولهم فيها؛ وذلك لعدم خسارة أي منحة يكون كثير من الطلبة يرغبون بالحصول عليها.