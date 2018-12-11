وفد من المكتب السياسي لـ"حركة الجهاد" يلتقي "الحملة العالمية للعودة" في بيروت

التقى وفد من المكتب السياسي لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، رئيس "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين"، الشيخ يوسف عباس، اليوم الثلاثاء في بيروت، وجرى البحث بالوضع الفلسطيني عامةً وفي قطاع غزة خاصةً، ولا سيما مسيرات العودة.

وضم وفد الجهاد أعضاء المكتب السياسي: محمد الهندي، وخالد البطش، وجميل عليان، ويوسف الحساينة بحضور ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، وأعضاء الهيئة التنسيقية في "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين": حيدر دقماق، وأديب ياسرجي، ومحمد العابد.

وأكد المجتمعون ضرورة استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة، وسبل تطويرها بما يمكنها من تحقيق أهدافها في العودة وفك الحصار.

كما ناقشوا سبل ووسائل دعم جرحى المسيرات، ودعم صمود أهالي غزة أمام السياسات الصهيونية العدوانية، وسبل فك الحصار عن القطاع.

وحيا المجتمعون صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدين على التمسك بالمقاومة كخيار وحيد لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني.