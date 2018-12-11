البطش في لقاء مع " التحالف": ندعو إلى مساندة مسيرات العودة في لبنان

التقى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش قيادة قوى التحالف الفلسطيني في لبنان، وذلك في مقر حركة فتح الانتفاضة في مخيم مار الياس بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتناول اللقاء الأوضاع الفلسطينية بشكل عام والوضع في قطاع غزة بشكل خاص.

وأكد البطش أن مسيرات العودة الكبرى مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وأن فصل الشتاء لن يكون عائقا أمام استمرارها وتصاعدها.

وتحدث البطش عن تفاصيل إفشال عملية التسلل الصهيوني في خان يونس موضحا أن رد المقاومة كان سريعا ومفاجئا للعدو.

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتهدئة ما دام العدو ملتزما بها، كاشفا عن اتفاق مع الجانب المصري على مهلة ستة أشهر، يعاد بعدها دراسة الوضع في غزة، ولاسيما في الجانب الإنساني وتسهيل حركة المعابر.

ودعا البطش إلى ضرورة التحرك في الضفة الغربية لمواجهة السياسة العدوانية الصهيونية.

وطالب القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان بتنظيم أنشطة وفعاليات شعبية وفصائلية مساندة لمسيرات العودة في لبنان، وتشكيل إطار شبيه بإطار الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار.