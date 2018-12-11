الهيئة المستقلة: اقتحام وكالة "وفا" يتنافى مع حقوق الإنسان والعمل الصحافي

استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" واحتجاز الصحافيين العاملين فيها، والاستيلاء على تسجيلات الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بالمقر، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الموظفين داخل مقر الوكالة ومنعهم من مغادرته.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاقتحام يأتي في سياق التحريض على الإعلام الرسمي والإعلام الفلسطيني بشكل عام، بهدف ترهيب الإعلاميين والصحافيين الفلسطينيين لمنعهم من كشف جرائم الاحتلال وممارساته القمعية بحق أبناء شعبنا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أمس الاثنين مقر وكالة "وفا" وحولته لما يشبه ثكنة عسكرية واعتدت على بعض الصحافيين والعاملين فيها، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي من داخل المبنى على المتظاهرين في محيط مقر الوكالة.

وأشادت الهيئة بدور الإعلام الفلسطيني في فضح ممارسات الاحتلال، وتستذكر دماء الجرحى والشهداء والتضحيات الجسام التي قدمها الصحافيون الفلسطينيون في سبيل تقديم الرواية الفلسطينية وكشف الحقيقة وتعرية الاحتلال وزيف روايته وممارساته القمعية واللاإنسانية بحق أبناء شعبنا.

وقالت الهيئة في بيانها: إن اقتحام مقر مؤسسة الإعلام الرسمي الفلسطيني يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان وحرية العمل الصحافي.

وطالبت المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها القمعية بحق أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية.