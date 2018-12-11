مقتل شخص وإصابة 6 جراء إطلاق نار في مدينة ستراسبورغ الفرنسية

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بجروح جراء حادث إطلاق نار في وسط مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني فرنسي قوله إن حادث إطلاق النار وقع بالقرب من سوق عيد الميلاد بوسط المدينة.

ودعت وزارة الداخلية الفرنسية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" سكان مدينة ستراسبورغ للبقاء في منازلهم، وقالت إنها ستنشر مزيدا من المعلومات حول الحادث في وقت لاحق.

كما دعت السلطات المحلية السكان إلى عدم الانتباه إلى الإشاعات الكاذبة بشأن الأحداث ومتابعة البلاغات الرسمية بهذا الصدد، ودعت أيضا للامتناع عن زيارة المنطقة التي تجري فيها عمليات الشرطة.