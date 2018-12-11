لقاء بين قائد المنطقة الجنوبية ورؤساء المجالس المحلية بغلاف غزة

بحث رؤساء المجالس المحلية في غلاف غزة مع قائد المنطقة الجنوبية العميد هرتسي هليفي ومع ضباط الجبهة الداخلية.

و بحث اللقاء التوجيهات العسكرية لسكان غلاف غزة، واستخلاص العبر من جولات المواجهات الأخيرة مع قطاع غزة، حيث كان هناك تناقض في التعليمات التي صدرت عن الجيش والجبهة الداخلية لمستوطني غلاف غزة، حيث دار النقاش حول التعليمات لفتح المدارس وقت الطوارئ.

ولم يعرف ان كان اللقاء بين قائد المنطقة الجنوبية ورؤساء غلاف غزة له علاقة بالتصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو امس الاثنين خلال جلسة كتلة حزب الليكود " .

و كان نتنياهو قال: "نحن اليوم في خضم وضع يمكننا عمل الكثير عبر شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة ، هذا ان اقتضت الضرورة ، لأننا قد استغلينا ولا زلنا نستغل الوقت ونستعد والمجلس الامني المصغر الكابنت قد حصل على اطلاع اولي حول الأمر ولم يوضح نتنياهو تفاصيل أخرى".