كوشنر: خطة السلام الامريكية ستعرض خلال شهرين

قال جارد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستعلن قريبا، مشيًرا إلى أنها ستمنح للفلسطينيين حياة أفضل.

وأكد كوشنر فى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الخطة، ستحاول حل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتا إلى وجود عدد من الأسباب الكافية للثقة فى هذه الخطة، وبإمكانية إحراز تقدم كبير بواسطتها.

وشدد كوشنر على أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيركز قريبا على الخطة الأمريكية للسلام، وتابع بالقول "نأمل أن نقدم خطتنا خلال الشهرين القادمين، والتي أؤكد مرة أخرى أنها طبعا لن ترضي الجميع، ولكن هناك أسباب كافية للأخذ بها وتطبيقها".