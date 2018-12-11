استشهاد طفل متأثرا بإصابته الجمعة الماضية شرق غزة

استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، متأثراً بجراح أصيب بها جمعة "انتفاضة الحجارة" الماضية شرق مدينة خانيونس.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، باستشهاد الطفل أحمد ياسر أبو عابد (4 سنوات و8 شهور) من بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس متأثراً بإصابته في مسيرات العودة يوم الجمعة الماضية.

وأصيب الطفل أبو عابد في منطقتي الرأس قرب العين والبطن، كما أصيب والده بشظايا في القدم.

وشارك آلاف المواطنين في الجمعة الماضية (الـ 37 لمسيرة العودة وكسر الحصار) شرقي قطاع غزة تحت عنوان جمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى".

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 مارس الماضي بالمناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين أسبوعيًا المطالبين بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وأسفرت اعتداءات قوات الاحتلال على مسيرة العودة منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي عن استشهاد أكثر من 220 مواطنًا، وإصابة أكثر من 23 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.