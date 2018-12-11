أوكرانيا تناشد "الكائنات الفضائية" تدمير جسر القرم!

أعرب نائب البرلمان الأوكراني (الرادا) من "الحزب الراديكالي" إيغور موسيتشوك على الهواء مباشرة عبر قناة ObozTV عن أمله في تدمير جسر القرم من قبل الكائنات الفضائية.

ووصف السياسي الأوكراني الجسر الروسي بـ"بوابات الجحيم" و"البنية التحتية لعبور الأعداء" ودعا مختلف القوى إلى تدميره.

وأدلى النائب الأوكراني بتصريحات صاخبة ضد روسيا في نوفمبر الماضي، هدد فيها روسيا بالاحتلال، وفي مايو الماضي دعا مرة أخرى إلى تدمير جسر القرم، وهذه المرة ناشد الكائنات الفضائية بتدميره.

ويربط جسر القرم الذي بنته روسيا فوق مضيق كيرتش هو الأطول في روسيا، وطوله 19 كم.

وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجزء الخاص بالسيارات فوق الجسر، ومن المقرر افتتاح خط السكك الحديدية في ديسمبر 2019.