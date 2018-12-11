مكاسب في 6 بورصات عربية مع صعود النفط

صعدت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الثلاثاء، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، مع استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين، لكن صعود أسعار النفط عزز معنويات المستثمرين.

وبحلول الساعة (12:24 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.88 بالمائة أو ما يعادل 53 سنتاً إلى 60.50 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 1.25 بالمائة أو ما يعادل 64 سنتاً إلى 51.64 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.51 بالمائة إلى 12664 نقطة، بدعم مشتريات قوية للمؤسسات المحلية والأجنبية.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.42 بالمائة إلى 2535 نقطة، مع صعود أسهم قيادية مثل "إعمار العقارية" و"أرابتك" و"دبي الإسلامي".

كما صعدت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 0.56 بالمائة إلى 4815 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل "أبوظبي الأول" و"أبوظبي التجاري" و"اتصالات".

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.25 بالمائة إلى 7838 نقطة، بفضل مكاسب أسهم المصارف القيادية.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.15 بالمائة إلى 517 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأول بنحو 0.09 بالمائة إلى 5406 نقطة، وزاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.27 بالمائة إلى 4742 نقطة.

وارتفعت بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.01 بالمائة إلى 1317 نقطة مع صعود أسهم القطاع الخدمي بنحو 0.45 بالمائة والاستثمار بنسبة 0.16 بالمائة.

في المقابل، واصلت بورصة الأردن نزيف النقاط لتهوي إلى أدنى مستوياتها منذ مايو/ أيار 2004.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.58 بالمائة ليغلق عند 1800.97 نقطة، وسط تراجع جماعي للمؤشرات يتصدرها الصناعة بنسبة 3.78 بالمائة والخدمات بنسبة 2.05 بالمائة والقطاع المالي بنحو 0.67 بالمائة.

وانخفضت بورصة قطر بنسبة 0.7 بالمائة إلى 10482 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والصناعة بنحو 0.77 بالمائة و0.72 بالمائة على التوالي.

وهبطت بورصة مسقط للجلسة الرابعة على التوالي، تحت وطأة عمليات بيع لجني الأرباح بعد وتيرة مكاسب كبيرة خلال الشهر الماضي ومطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.13 بالمائة إلى 4497 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع المالي والخدمي بنحو 0.29 بالمائة و0.06 بالمائة على التوالي.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.51 بالمائة إلى 12664 نقطة.

دبي: بنسبة 1.42 بالمائة إلى 2535 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.56 بالمائة إلى 4815 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.25 بالمائة إلى 7838 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.09 بالمائة إلى 5406 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.01 بالمائة إلى 1317 نقطة.

فيما انخفض أسواق:

الأردن: بنسبة 1.58 بالمائة إلى 1800 نقطة.

قطر: بنسبة 0.7 بالمائة إلى 10482 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.13 بالمائة إلى 4497 نقطة.