عون: "اسرائيل" ابلغتنا عبر واشنطن أنه ليس لديها نوايا عدوانية

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، أن "إسرائيل" أبلغت بلاده عبر واشنطن، أنه ليس لديها نوايا عدوانية من عملية "درع الشمال" التي أطلقتها الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، عقد في قصر الرئاسة شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال عون، "أبلغتنا إسرائيل بواسطة الولايات المتحدة، أنه ليس لدى إسرائيل نوايا عدوانية من عملية درع الشمال".

وأضاف "ونحن ليس لدينا نوايا عدوانية، ولا خطر على السلام بالتالي".

ولفت عون إلى أنه "يجب أن نتخذ بعض التدابير لإزالة أسباب الخلاف، ونحن مستعدون للأمر، ولكن بعد الحصول على تقرير نهائي للتحقيقات حول الأنفاق".

وعن ملف تشكيل الحكومة قال عون: "وجدنا من واجبنا أخذ مبادرة للتوفيق بين جميع الأطراف، ويجب أن تنجح المبادرة، لأنه في حال فشلها ستحل الكارثة".

وتابع "لبنان لا يستطيع تحمل أخطار عدم تشكيل حكومة".

من جهته، عبر رئيس النمسا عن تقديره لاستقبال لبنان للنازحين السوريين رغم الظروف الصعبة.

وقال فان دير بيلين، "النمسا والاتحاد الأوروبي يدعمان مبادرة الأمم المتحدة في سوريا".

وأكد أن "العلاقات الاقتصادية بين بلدينا جيدة، ويمكن أن نحسنها وننهض بها ونقويها".

عن تقديره للوضع السياسي والاقتصادي وأثره على لبنان"

وأشار "فان دير بيلين" إلى أنه "على الرغم من التحديات المحيطة بكم، نجح لبنان بفضل التنوع والتعدد والديمقراطية (...) ونصيحتي التحلي بالهدوء إزاء ما يحصل عند الحدود الجنوبية".

وأعلنت إسرائيل الثلاثاء الماضي، بدء عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "درع الشمال"، لتدمير ما تقول إنها أنفاق حفرها "حزب الله" أسفل حدودها مع لبنان.

يشار أن "فان دير بيلين" الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، يقوم بزيارة رسمية للبنان تستمر حتى الخميس المقبل، لبحث التطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

والاثنين، وصل الرئيس النمساوي إلى لبنان، حيث زار مخيمات النازحين السوريين في منطقة حوش النبي بمحافظة بعلبك الهرمل (شرق)