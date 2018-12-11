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ضبط 259 طناً من المنتجات وإحالة 38 تاجرا للنيابة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:53 - 11 ديسمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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ضبطت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظات الشمالية، 259 طنا من المنتجات والسلع الغذائية، وبلغت قيمة منتجات المستوطنات التي تم ضبطها قرابة 180 ألف شيقل، وذلك خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وأفاد التقرير الشهري بأن الإدارة العامة أحالت 38 تاجرا للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، في أعقاب قيام الطواقم بـ349 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2134 محلا تجاريا ومنشأة صناعية، وجد من بينها 229 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويشير التقرير إلى أنه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 101 إخطار واستدعاء بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 52 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.

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