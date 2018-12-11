لجنة الخارجية والأمن بالكنيست تصدر تقريراً عن جاهزية الجيش للحرب



من المتوقع أن تصدر اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست برئاسة، عومر بار ليف، يوم غدٍ، تقريراً جديداً عن مدى جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي لدخول حرب جديدة.

ووفقاً لموقع "ماكور ريشون" العبري، فإن التقرير الجديد جاء في أعقاب تقرير مفوض شكاوى الجنود العميد، يتسحاق بريك، والذي أوضح فيه بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير جاهز للقتال.

هذا وقد أجرى أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن زيارات تجوالية لقواعد الجيش العسكرية المختلفة، كما أنهم التقوا مع رئيس الأركان الجنرال، غادي أيزنكوت، عدة مرات بغرض كتابة التقرير، علاوة على أنهم قد التقوا مع عدد كبير من الضباط وضباط الصف خلال الأشهر الأخيرة.

هذا وسيتطرق التقرير، وفقاً لمصادر رفيعة، إلى وضع منظومة ضباط الصف بالجيش الإسرائيلي، العجز الخطير في القوى البشرية، إضافة إلى مشاكل أخر يعاني منها الجيش كمشكلة العتاد اللوجستي.