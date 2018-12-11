نجل نتنياهو يرفع إشارة بذيئة للمتظاهرين ضده



أثار نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير نتنياهو، عاصفة من الانتقادات بعد وصفه حركات ومنظمات اليسار في "إسرائيل" بالخونة، الأمر الذي دفع والده، بنيامين نتنياهو، بالرد عليه عبر حسابه الشخصي بـ"التويتر" برفض هذا التعبير الذي أطلقه نجله على اليسار الإسرائيلي، موضحاً أنه رفض إطلاق هذه الكلمة من قبل اليمين أو اليسار.

ووفقاً للقناة العبرية العاشرة، فقد جاءت أقوال "يائير" في أعقاب جلسة في محكمة الصلح في تل أبيب، في إطار دعوى قضائية رفعها ضده ناشط يساري بتهمة التشهير به، حيث شهدت الجلسة ضجة بعد أن هاجم بعض المتظاهرين "يائير" مما دفعه بالرد عليهم برفع إشارة بذيئة وهي التلويح بأصبعه الوسطى.