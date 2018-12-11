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سلاح الجو الإسرائيلي: لا نستبعد نشوب مواجهة مع حزب الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:29 - 11 ديسمبر 2018
طائرة اف 16 طائرة اف 16
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التقى قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال، عميكام نوركين، مع الطلبة الضباط في دورة قادة الفرق المقاتلة، في ظل التوتر المتزايد على الحدود الشمالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

ووفقاً للقناة العبرية السابعة، فقد أكد نوركين في كلمته التي ألقاها أمام الضباط على أهمية التعاون بين القوات البرية والقوات الجوية في تحقيق تقدم في العمليات العسكرية المختلفة.

وقد تطرق نوركين إلى عملية درع الشمال، قائلاً: "إن الجيش يواصل عملياته وأن سلاح الجو يأخذ بالحسبان إمكانية نشوب مواجهة مباشرة جديدة بين الجيش وحزب الله"، على حد قوله.

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