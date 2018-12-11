نتنياهو: مستعدون لأي رد عسكري من حزب الله

قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء: "إن حزب الله اللبناني يدرك تماماً أن جيش إسرائيل مستعد لأي محاولة من الحزب للرد على عملية (درع الشمال)".

وأضاف نتنياهو وفقاً لموقع واللا نيوز العبري: "عملية درع الشمال التي تهدف لكشف الأنفاق على حدود لبنان مستمرة كما خطط لها، ولن تتوقف حتى القضاء على الأنفاق بشكل كامل.

وأشار نتنياهو في ذات السياق إلى أن وفداً من "إسرائيل" توجه إلى روسيا للتأكيد على أن "إسرائيل" ستواصل العمل ضد إيران وأذرعها في سوريا ولبنان. على حد زعمه.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بداية شهر نوفمبر الجاري عن البدء بتنفيذ عملية "درع الشمال" والتي تهدف إلى كشف الأنفاق على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان، اكتشف خلالها وفقاً لزعمه نفقين اثنين، مما جعل الأجواء على الحدود بين حزب الله وجيش الاحتلال متوترة بشكل كبير.