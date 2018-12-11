الاحتلال يزعم اكتشاف نفقاً ثالثاً على الحدود مع لبنان

زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رونين مانيليس، مساء اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال كشف نفقاً ثالثاً يمتد من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر الناطق باسم الاحتلال وفقاً لموقع مكان العبري، بأن النفق الذي تم كشفه تحت "السيطرة"، مشيراً إلى أن الجيش قام بتفخيخ النفق تمهيداً لتفجيره.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بداية شهر نوفمير الجاري عن البدء بتنفيذ عملية "درع الشمال" والتي تهدف إلى كشف الأنفاق على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان، اكتشف خلالها وفقاً لزعمه نفقين اثنين.

يُشار إلى أن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ "درع الشمال" جعلت الأجواء متوترة على الحدود بين حزب الله وجيش الاحتلال.