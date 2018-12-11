طلبة "القدس المفتوحة" يحتجون على رفع الرسوم ويهددون بالتصعيد

عَبر طلبة جامعة القدس المفتوحة في جميع فروعها بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، عن رفضهم لقرار مجلس إدارة الجامعة لرفع أسعار الرسوم الدراسية، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها أبناء شعبنا عامة وأبناء قطاع غزة خاصة.

الأطر الطلابية نظمت وقفة احتجاجية في حرم جامعة القدس المفتوحة اليوم الثلاثاء، رفضاً لرفع أسعار الرسوم الدراسية بمقدار 2 دينار في قطاع غزة و5 دينار في الضفة وسيبدأ تطبيق رفع الرسوم خلال الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي (2018-2019).

خطوات تصعيدية

منسق الرابطة الإسلامية في جامعة القدس المفتوحة فرع مدينة رفح جواد منصور أكد، أنَّ جميع فروع الجامعة في قطاع غزة ستشهد الأيام القادمة خطوات تصعيدية احتجاجاً لرفع الرسوم الدراسية.

وقال منصور لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية": "إننا في الرابطة الإسلامية نقف جنباّ إلى جنب مع طلبة الجامعة ضد قرار رفع أسعار الرسوم" والتي وصفها "بالإجرامية".

وأوضح إلى أن هذه القرارات المجحفة من قبل مجلس إدارة الجامعة تأتي في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة بين أهالي سكان قطاع غزة، معتبراً القرار محاولة لخلق أزمة جديدة على أولياء الأمور في كيفية توفير الرسوم لأبنائهم.

وأكد منصور أنهم متمسكون بالدفاع عن حق الطلبة بكل الميادين حتى تتراجع إدارة الجامعة عن قراراتها والعودة إلى ما كان عليه سابقاً.

ارتفاع الرسوم

بدوره، قال محمد عزام منسق الشبيبة الفتحاوية في الجامعة:" إنَّ الاعتصام جاء بعد رفع إدارة الجامعة رسوم الدراسة من 15إلى 17ديناراً في قطاع غزة ومن 17إلى 23 ديناراً في الضفة المحتلة لكافة التخصصات بالإضافة إلى رفع سعر رسوم برنامج الاعلام إلى 23 دينار"، معتبراً بأنَّ القرار جاء في وقت غير دقيق بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

وأوضح عزام أنَّ طلبة الجامعة اليوم يعيشون ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحصار "الاسرائيلي" المفروض على قطاع غزة منذُ ما يزيد عن عشرة أعوام وتدني فرص العمل، قائلاً: "تفاجئنا من هذه القرارات الصادرة برفع الرسوم الدراسية الأمر الذي يضيف عبئاً جديداً على أولياء الأمور في كيفية توفير الرسوم".

وطالب عزام إدارة الجامعة بالتراجع فوراً عن القرارات المجحفة التي توصي برفع رسوم الدراسة، وأن يوفروا أفضل السبل من أجل التحاق الطلبة في الفصول الدراسية المقبلة بدلاً من فرض إجراءات تُعيق عملية الالتحاق.

ومن جانبه، قال الطالب محمد نصر تخصص محاسبة مالية: "إنَّ هذه القرارات لا تأتي في صالح الطلبة"، مؤكداً بأن هذه القرارات من شأنها أنَّ تُعيق عملية الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني".

وأوضح بأنَّ إدارة الجامعة أصبحت لا توفر نظام السبل من أجل تعزيز قدرات الطالب في سداد الرسوم الدراسية، وتحاول وضع عراقيل أمام الطلبة في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدني فرص العمل.

وأكد على أنه متواصل في الاعتصام المفتوح كبقية الطلبة داخل الحرم الجامعي حتى تتراجع إدارة الجامعة عن هذه القرارات بزيادة رفع الرسوم الدراسية.

ودعا نصر إدارة الجامعة إلى إلغاء قرار رفع الرسوم بحق جميع الطلبة حتى يتنسى لهم الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني، وإزالة كافة العقبات الإدارية حتى يتسنى للطالب الالتحاق بمقاعد الدراسة.

بيان الجامعة لرفع الرسوم









