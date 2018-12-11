اتحاد مكاتب الخدمات العامة يدين تهجم نائب نقيب المحامين عليه

دان اتحاد مكاتب الخدمات العامة والسياحة والسفر تصريحات نائب نقيب المحامين بغزة عبد العزيز الغلايني، والتي تهجم بها على مكاتب الخدمات، داعيًا إياه للاعتذار الشفوي والخطي.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم" الثلاثاء: "لقد طالعنا بكامل الدهشة والاستغراب تصريحات نائب نقيب المحاميين لما حمله من معلومات مغلوطة بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث تحدث في تصريحه حول استغلال المكاتب لحاجة المحامين، وهذا أمر عاري عن الصحة".

وأضاف "ما يتم بيننا وبين المحامين بالرضا والتفاهم التام، وقمنا مرارًا بمخاطبة النقابة لحفظ حقوق المحامي وصون كرامته، لكننا للأسف لم نجد آذان صاغية، وإلى الآن الموضوع قيد الدراسة".

وتابع "في الوقت الذي يبرر فيه نائب نقيب المحامين قراره مدافعًا عن المحامين، يحتكر التصديقات في مقرات النقابة لسبعة محامين فقط في خطوة مستهجنة ومستغربة تخالف العرف والقانون السائد".

ودعا الاتحاد نقابة المحامين إلى التراجع عن كل ما يتعلق بالقرار الأخير، ووقف احتكار التصديقات في النقابة لما له من آثار سلبية على الصعيد الأدائي والخدماتي.

واعتبر أن تصريحات نائب نقيب المحامين تمثل" تحريضًا على مكاتب الخدمات العامة والسياحة، وتضليلًا للرأي العام وتشويهًا لصورة الشركات والمكاتب وبعيدة عن الواقع ومسيئة".

وأكد أن هذه التصريحات لا تتوافق مع مواقف نقابة المحامين المعلنة في حماية حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بخطوات جديدة وجدية حيال هذه القضية والتصريحات المسيئة.

ولحل الإشكالية، دعا اتحاد مكاتب الخدمات العامة، وزارة الداخلية برام الله إلى إعادة النظر بخصوص التصديقات في نقابة المحامين، ونقل التشخيص إلى جهة أخرى، حيث لدى الوزارة طاقم عامل بالقطاع ذات كفاءة عالية تؤهله إلى ذلك.

وتساءل "كيف تدافع النقابة عن المحامي وتحتكر تصديق الجوازات لسبعة محامين داخل مقارها؟".