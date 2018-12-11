كرينبول :"الاونروا" تجاوزت الازمة وسنواصل العمل لاستمرار الدعم عام 2019

قال مفوض العام الأونروا "بيير كرينبول" اليوم الثلاثاء، ان الاونروا تمكنت من تجاوز الازمة المالية ، وتقليص العجز المالي الذي بلغ اكثر من 400مليون دولار، نتيجة دعم المانحين والحملة التي تم اطلاقها "الكرامة لا تقدر بثمن " حيث تم تقليص العجز الـ21 مليون دولار.

وبين كرينبول خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر "الأونروا" الرئيسي نأسف لفقدان عدد من الموظفين من الاونروا لوظائفهم، وخاصة ال116 موظفاً ضمن برنامج الطوارئ .

وتابع "نجحنا في فتح المدارس امام حوالي 280 الف طالب من غزة ، ونجحنا في مواصلة فتح المدارس والعيادات، لن نستسلم وسنواصل عملنا لاستمرار الدعم خلال العام 2019 ، مشيراً الى ان الاونروا تمكنت من التغلب على اكبر عجز في تاريخ الاونروا وهناك نوع من الرضى عن جهودنا .

وبشأن ازمة اللاجئين ممن دمرت منازلهم خلال عام 2014، وعادوا للسكن في المدارس " قال : تلك العائلات تنتظر إعادة بناء منازلهم ونعدهم بأن سيتم اجراء اتصالات مع المانحين لإعادة بناء منازل لهم ، مطالباً تلك العائلات الا تعيق تقديم الخدمات للتعليم.

وتابع: "حاربنا لفتح المدارس للإجئين ولكن اللإجئين الآن هم من سيغلقها"، موضحاً ان 19 دولة وقعت معنا اتفاقيات لعدة سنوات وهذا ما سنعول عليه وسنحاول الحفاظ على التمويل.