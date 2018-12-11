النخالة: "إسرائيل" تريد دولةً في غزة والمصالحة وصلت لطريق مسدود

أكد الأمين العام لحركه الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن "إسرائيل" تريد دولة في غزة، وهو جوهر صفقه القرن، لافتاً إلى أنه في الملف الفلسطيني يعملون من أجل تحقيق ما تريده "إسرائيل".

ونقلت مراسلة الحياة اللندنية جيهان الحسيني في تغريدة لها على تويتر، عن النخالة، قوله: "إن جهود المصالحة وصلت لطريق مسدود، وأعتقد أن فرص تحقيق المصالحة انتهت تماماً، وأتصور أن هذا انطباع القاهرة أيضاً، نكران حقيقة أن غزة تحكمها حماس ليس منطقيا وحماس لن تقبل بوجود أبو مازن.

وشدد النخالة، على أن قوى جديدة نشأت في الشعب الفلسطيني، وعلى فتح أن تسلم بذلك، وأن تغادر الإحساس بأنها قائده المشروع الوطني.

وأضاف النخالة: "الذين لا يحكمون في الضفة أين وجهه الحق ليأتوا إلى غزة ويفرضوا شروطهم، أضاعوا الضفة، لماذا يريدون فرض رؤيتهم وتجربتهم علي غزة، يريدون فرض أنفسهم على غزة بقوة المال "الإسرائيلي" الأمريكي .