"الميزان" يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للصيادين الفلسطينيين

جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وتوفير الحماية للصيادين الفلسطينيين.

واستنكر المركز في بيان صحفي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة بحق الصيادين، عبر ملاحقتهم وإطلاق النار باتجاههم واعتقالهم في عرض بحر قطاع غزة، وكذلك الاستيلاء على قواربهم.

وأكد أن الممارسات الإسرائيلية، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع شهداء وجرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين ولا سيما الصيادين.

وطالب مركز الميزان بالإفراج الفوري عن الصيادين الذين تم اعتقالهما أمس الاثنين من شاطئ بحر رفح وتعويضهما عن تدمير وإغراق مركبهما.

ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.