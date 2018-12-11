شهــــيد برصاص الاحتلال في بلدة بيت إذنا في الخليل  

أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب "عمر حسن العواودة" (27 عاما) مثأثراً بجراحة التي أصيب بها بعد اطلاق الاحتلال النار صوبه في بلدة بيت اذنا بالخليل .

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، ان المواطن العواودة من بلدة إذنا غرب الخليل تم نقله للمستشفى الاهلي، بعد اصابته بالرصاص في منطقة الظهر.

وقالت مصادر طبية ومحلية إن الاطباء في المستشفى الاهلي شرعوا في علاجه ويحاولون انقاذ حياته الا انه فارق الحياة.

بدورها ادعت قوات الاحتلال أن جنودها أطلقوا النار على سيارة فلسطينية رفض سائقها التوقف للفحص، مدعية أنه عرض حياه الجنود للخطر مما دفعهم لإطلاق النار صوب السيارة التي اتجهت إلى بلدة إذنا.







