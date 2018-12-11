الجامعة العربية تهدد البرازيل

أبلغت الجامعة العربية الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو في رسالة بأن نقل سفارة بلاده في الأراضي المحتلة إلى القدس سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية.

ومن شأن كخطوة كهذه من جانب اليميني بولسونارو الذي يتولى السلطة في أول يناير/كانون الثاني أن تمثل تحولا جذريا في السياسة الخارجية البرازيلية التي تساند عادة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبحسب "رويترز"، ذكر دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن هويته أن من المتوقع أن يلتقي سفراء عرب في البرازيل، اليوم الثلاثاء، لبحث خطة بولسونارو الخاصة بقرار نقل السفارة من "تل أبيب" إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل" اتباعا لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.

وجاء في الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وجرى تسليمها لوزارة الخارجية البرازيلية أن القرار الخاص بنقل السفارة هو قرار سيادي لأي دولة.

وقالت الرسالة "غير أن وضع إسرائيل غير طبيعي بالنظر إلى أنها بلد يحتل الأراضي الفلسطينية بالقوة بما في ذلك القدس الشرقية".

وأضاف أبو الغيط أن "نقل السفارة إلى القدس سيمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وقال الدبلوماسي العربي "العالم العربي لديه احترام كبير للبرازيل ونريد ألا نحافظ على العلاقات فحسب وإنما نحسنها وننوعها. لكن نية نقل السفارة إلى القدس قد تضر بها".

والبرازيل أحد أكبر مصدري اللحوم الحلال في العالم وقد تواجه هذه التجارة مشكلات إذا أغضب بولسونارو الدول العربية بنقل السفارة. وقد يضر ذلك بمصدري اللحوم والدواجن البرازيلية لأسواق رئيسية في الشرق الأوسط.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشاد بقرار البرازيل لنقل السفارة ووصفها بأنها "تاريخية"، ويعتزم حضور حفل تنصيب بولسونارو رئيسا للبرازيل.