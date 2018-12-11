لماذا انضمت "إسرائيل" للمنظمة العالمية لمحاربة تمويل "الإرهاب"؟

أعلن يائير ألتمان، مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "إسرائيل انضمت رسميا إلى عضوية منظمة محاربة تمويل الإرهاب المعروفة باسم FATF، وهي منظمة دولية تضم في صفوفها عددا محدودا من الدول لا يزيد على 35 دولة، تضع المعايير العالمية لتجفيف منابع المنظمات المسلحة المعادية".

وأضاف في تقرير مترجم، أنه "قبل 16 عاما تم إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للمنظمة، لكن وفدا للمنظمة زارها خلال هذا العام، وأعد تقريرا تفصيليا عن نشاطاتها في هذا المجال، وكشف أن إحدى ثلاث دول على مستوى العالم تقود عملا رياديا في وقف تمويل ما يوصف بالإرهاب بصورة فعالة، بعد بريطانيا والولايات المتحدة، وتلتزم معهما بالمعايير العالمية لوقف تمويل الإرهاب".

وزيرة القضاء آيليت شاكيد قالت إن "انضمام إسرائيل لهذه المنظمة يساوي انضمامها قبل سنوات إلى منظمة OECD، لأن تقرير المنظمة يمنح إسرائيل تفوقا في المجالات الخاصة بمحاربة تمويل الإرهاب، وبين عامي 2013-2017 صادرت إسرائيل ما قيمته 24.6 مليون يورو سنويا، نحن أمام منظمة تقود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب".

وكشفت أن "إسرائيل تخوض مفاوضات مع المنظمة للانضمام إليها منذ ثلاث سنوات، وانضمامنا اليوم إليها يحسن قدراتنا في العمل على الساحة الدولية، ويجعل إسرائيل مصدرا موثوقا به في هذا المجال".

وأضافت أن "انضمام إسرائيل لهذه المنظمة يجعلها شريكة في تحديد المعايير العالمية لمحاربة تمويل الإرهاب، وجعل إسرائيل مصدرا آمنا للاستثمار، وتقوية اقتصادها، وتحويلها مكانا آمنا للاستثمارات الخارجية، كما تحسن من تعاون إسرائيل مع باقي دول العالم في المجال المالي والنقدي والاستخباري والتعاون الاقتصادي والقانوني".

الجدير بالذكر أن منظمة FATF Financial Action Task Force هي جسم حكومي، وتسمى "مجموعة العمل المالي"، مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989، من قبل دول "الجي7" بهدف تطوير السياسات العالمية لمحاربة تمويل الإرهاب وتزوير العملات، سواء في المجال المحلي للدول أو العالمي، وفي 2014 فتحت المنظمة باب الانضمام إليها لعدد محدود من الدول، من بينها إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن "إسرائيل بذلت جهودا حثيثة في العامين الأخيرين لإقناع المنظمة بأحقيتها وأهليتها للانضمام إليها، وتكونت قيادة الملف من وزيرة القضاء آيليت شاكيد، ومديرة عام الوزارة آيمي بالمور، والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، واعتبرت الحكومة الإسرائيلية هذا الانضمام بالخطوة الإستراتيجية".

مارشال بيلينغسيلي، رئيس المنظمة، بارك لإسرائيل انضمامها للمنظمة، وأكد أنها "أثبتت قدرتها على تشخيص ومواجهة الأخطار المحدقة بها، وأن انضمامها ليس نهاية المطاف، بل هو البداية لتقوية معاييرها وتشديدها في هذا المجال".