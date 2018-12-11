حملة اعتقالات ومداهمات شرسة بالضفة واغلاق حاجز عطارة بعد اقتحام رام الله وبيرزيت

شنت قوات الإحتلال فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة شملت مدن وبلدات مختلفة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 19 فلسطينيا.

وتركزت هذه الاعتقالات في بلدة تل غربي مدينة نابلس، حيث داهمت قوات كبيرة البلدة وقامت بحملة تفتيش واسعة في البلدة، واعتقلت ثمانية شبان وهم" محمود صقر عصيدة"،". ياسر بلال يامين" و"مالك بلال اشتية" و"مجد بلال اشتية"، "براء عصام ريحان"، "عمرو ريحان"، "قتيبة تيسير عصيدة"، و"محمود مصطفى عصيدة".

وفي بلدة عوريف جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب "،عبد الرحمن أحمد شحادة" بعد مداهمة منزله.

وفي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية اندلعت مواجهات قوية بين الشبان وقوات الاحتلال التي اعتقلت أربعة شبان من المدينة بعد مداهمة منازلهم، أصيب خلالها ثلاثة شبان بجراح متفاوتة، والمعتقلين هم ". أحمد رضوان سعد دراغمة"، "محمد رضوان سعد دراغمة"، "محمود رضوان سعد دراغمة،". يعقوب رضوان سعد دراغمة".

وفي شمال الضفة أيضا داهمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وسنت حملة تفتيش في محيط حارة شويكة بحثا عن المطارد أشرف نعالوة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كل من "عماد غالب أبو هنية" من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد اندلاع مواجهات عنيفة في البلدة، والشاب "عماد أحمد عصبة" من بلدة علار شمال طولكرم.

وفي جنوب الضفة أعتقل كل من "هاني الصيفي" من مخيم الدهيشة القريبة من بيت لحم، والشاب "محمود محمد عمرو" من بلدة دورا جنوب الخليل.

وفي محافظة رام الله أعتقل الشاب" محمود سعيد شريتح" من بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، و"عامر رياض الطيراوي"،" فايز سمير الطيراوي" من مخيم الجلزون شمال رام الله.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حاجز عطارة شمال مدينة رام الله.

وأغلق جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز وأطلقوا عددا من القنابل المضيئة في الأجواء، قبل أن يقتحموا عدة محال تجارية في بلدة بيرزيت القريبة ويستولوا على تسجيلات كاميراتها.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من المركبات العسكرية الإسرائيلية تمركزت قرب مخيم الجلزون، في حين انتشرت قوة من المشاة في جبال قرية عطارة.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على مدخل قرية دورا القرع، وآخر على مفترق بلدة سردا شمال رام الله، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم احياء من مدينة رام الله عرف منها منطقة المصايف .