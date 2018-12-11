الطقس: أجواء غائمة وباردة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولايطرأ تغير يذكر، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.