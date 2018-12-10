ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

العمادي يشكف: طلبنا من "اسرائيل" بناء مطار في غزة بإشراف أمني قطري يعمل بهذه الآلية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:25 - 10 ديسمبر 2018
تصريحات السفير العمادي حول مطار غزة تصريحات السفير العمادي حول مطار غزة
مشاركة

كشف السفير القطري محمد العمادي النقاب عن طلب دولة قطر من الجانب الاسرائيلي بناء مطار في غزة يعمل مبدئياً تحت إشراف الدوحة، بحيث تقلع الطائرات وتذهب للدوحة ومنها الي أي بقعة في العالم ومن الدوحة تأتي إلى غزة ويتم الاشراف عليه أمنياً من قطر، ولكن لم يحصل شيء حتى اللحظة، وسوف نكرر المطالبة بذلك".

وقال السفير العمادي لوكالة سوا الإخبارية:"إن الجانب الاسرائيلي وافق على منحنا مطار بالمنطقة الإسرائيلية (أف دوف) ورفضنا فوراً هذا العرض ".

وأوضح أن هدف قطر من ذلك هو إيجاد وسيلة لتنقل المواطنين بكل سهولة مثل أي دولة في العالم لديها مطار وميناء ومنافذ برية".

وتابع :"الجانب الاسرائيلي كان متخوفاً أمنياً ، ولكننا قلنا لهم ، أمنياً ممكن أن نحلها من خلال طائرات تذهب للدوحة وتعود منها إلي غزة فقط ، وتحت إشراف أمني قطري على ذلك".

وكشف أن الرد الاسرائيلي على هذا الطلب بأنه :"سَيُدرَس وماطلوا ، وعرضوا علينا العمل في ( أف دوف ) ورفضنا هذا العرض".

وبين أن الهدف من ذلك كله مساعدة الاقتصاد في غزة .

متعلقات