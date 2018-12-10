تعرف على تفاصيل لقاء منسق حكومة الاحتلال بحسين الشيخ سرا

كشفت قناة " كان" العبرية أن اجتماع سرياً عقد فجر اليوم بين وزير الشؤون المدينة في السلطة الفلسطينية "حسين الشيخ" ومنسق حكومة الاحتلال "كميل أبو ركن" على إثر عملية عوفرا البطولية في الضفة المحتلة التي أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين.

وأوضحت أن اللقاء تم بناء على طلب كميل أبو ركن، ونقلت القناة عن مصدر فلسطيني قوله إن "أبو ركن" نقل إلى "حسين الشيخ" غضب الحكومة الإسرائيلية جراء تزايد العمليات في الضفة الغربية.

وأكد أبو ركن أن الوضع الأمني في مناطق السلطة يزداد خطورة وأن هذا مخالف للتفاهمات بين الجانبين مشدداً أن ملف الأمن أبرز معيق للوصول لاتفاق تسوية مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن عدم الإمساك بمنفذ عملية بركان "أشرف نعالوة" إخفاق أمني كبير.