"خليج البوبكورن".. جزيرة إسبانية شاطئها فشار لا يؤكل

هل سبق لك أن سافرت إلى جزيرة فويرتيفنتورا الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي في أرخبيل جزر الكناري؟ بالتحديد ساحل كوراليخو، الذي يعتبر أكبر منتجع في الجزيرة.

وإذا كان البعض يذهب لركوب الأمواج بالقوارب الشراعية، فإن ثمة شيئاً آخر ينتظر الكثيرين.

في تلك المنطقة يبدو الشاطئ كأنه مفروش بالفشار، بل إن هناك من يسميه "خليج البوبكورن".

ويسير المشاة هناك حفاة فوق ذلك اللون الأبيض الباهي على امتداد الساحل، الذي سوف يتضح أنه قطع من الشعاب المرجانية بيضاء اللون.

وتغسل أمواج البحر المرجان الذي يأتي ممتزجاً بالرماد البركاني والرمال، ليبدو المنظر أشبه بفشار مع الفلفل الأسود.

وقد جذب هذا المنظر الناس على انستغرام حيث عمل زوار تلك المنطقة على نشر صور الفشار الساحلي. منهم من تظاهر بأكله وهناك من رمى به في الهواء بهدف المتعة والتسلية.





