مركز إعلام النجاح يدين اقتحام مقر وكالة "وفا"

أدان مركز إعلام النجاح، انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق وسائل الإعلام الفلسطينية والصحفيين والتي كان آخرها، اقتحام مقر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في حي المصايف بمدينة رام الله، والاعتداء على العاملين فيها واعتقال اثنين منهم.

واعتبر المركز، اعتداء الاحتلال على مقر وكالة "وفا" يعد بمثابة جريمة نكراء تضاف لمسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وإعلامه الوطني، مطالباً الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى إدانة هذه الانتهاكات والتحرك مع مختلف المنظمات الدولية والحقوقية لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على وقف التغول الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني.

وأكد المركز، على أن اعتداءات الاحتلال المستمرة على الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام الوطنية، لم ولن يكتب لها النجاح في تكميم الأفواه، بل ستولد لهم الدافعية والإصرار على الاستمرار وتحدي كل المعيقات والإجراءات الإسرائيلية وفضح الانتهاكات وجرائم الاحتلال لدى الرأي العام العالمي.