مسؤول إسرائيلي يدعو لفرض حصار كامل على السلطة وسكان الضفة

دعا مسؤول إسرائيلي مساء يوم الإثنين، إلى فرض حصار على سكان الضفة الغربية.

ونقل موقع (0404) العبري عن عضو "الكنيست" أورن حزان قوله : "من الضروري فرض حصار كامل على السلطة الفلسطينية وسكان الضفة حتى يتم تسليم منفذي العمليات". بحسب تعبيره.

واجرى رئيس السلطة محمود عباس، سلسلة من الاتصالات العاجلة مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بمواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية، واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات. وفق بيان للرئاسة الفلسطينية.

وقالت الرئاسة، في بيانها اليوم الاثنين، أنه سيتم اتخاذ قرارات هامة ومصيرية في حال استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد شعبنا في عدة مدن فلسطينية، والتي كان آخرها ما جرى اليوم في مدينة رام الله، وخاصة اقتحامها لمقرات رسمية.