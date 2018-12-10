تقديرات إسرائيلية: عملية "عوفرا" نفذت بتعليمات تنظيمية

أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن التخطيط المحكم لعملية "عوفرا" يؤكد أن تنفيذها جاء وفق تعليمات تنظيمية، بحسب هيئة البث الإسرائيليّة "كان"، أمس، الاثنين.

وفي التفاصيل، قالت "كان"، على لسان مختصين في الجيش، إن "عملية عوفرا استغرقت 6 ثواني فقط والسلاح المستخدم جديد ونادر وجوده في الضفة، ما يشير إلى أن تنفيذ العملية كان وفق تعليمات تنظيمية".

وأضافت، أن "استجابة قوات الجيش مع الحادث كانت متأخرة وضعيفة".

وذكرت هيئة البث، "حالياً تتركز عمليات البحث عن المنفذين في منطقة رام الله، هناك استقرار في حالة المستوطنة المصابة بجروح خطيرة لكن وضعها ما زال حرج".

وأصيب، مساء أمس الأحد، ستة مستوطنين أحدهم بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار استهدفت سيارتهم عند مستوطنة عوفرا قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة فلسطينية، النار صوب سيارة مستوطنين إسرائيليين، فأصابوا ستة منهم بينهم مستوطِنة وُصفت جراحها بالخطيرة، واثنان بجراح متوسطة وثلاثة آخرون بجراح طفيفة، فيما لاذ المسلحون بالفرار، ولا زالت أجهزة الأمن الإسرائيلية تبحث عنهم.