"لجنة دعم الصحفيين" تدين بشدة اقتحام الاحتلال لوكالة "وفا"

أدانت لجنة دعم الصحفيين بشدة اقتحام عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" برام الله، واحتجاز العاملين في الوكالة ومنعهم من مغادرة مكاتبهم.

وأكدت منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري في تصريح صحفي اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018م أن هناك هجمة مسعورة تستهدف الإعلاميين والمكاتب الصحفية بهدف ثنيهم عن مواصلة عملهم في نقل الحقيقة بكل مهنية لاسيما مهاجمة مقر وكالة "وفا" واعتقال ثلاثة صحفيين فلسطينيين أول أمس في الضفة الغربية.

وبين المصري أن الاعتداء على وكالة "وفا" وتعريض الصحفيين العاملين في الوكالة للخطر يستدعي من كل المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير أن تضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المتكررة بحق الصحافة والصحفيين.

ودعا الصحفي المصري المجموع الصحفي للتوحد في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية مؤكدا أن التقارير الشهرية التي تتعلق بالانتهاكات أشارت إلى تزايد واضح لاستهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية خلال الاشهر الماضية.

وأشار المصري إلى أن الاحتلال يسعى من خلال جبروته وآلة قمعه لإرهاب الصحفيين عن مواصلة عملهم والنيل من الحريات الصحفية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات لن تنال من عزيمة الصحفيين الذين يعملون بكل مهنية ومسؤولية في نقل الحقيقة وجرائم الاحتلال لكل العالم.