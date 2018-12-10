دعم قطري لجامعة بيرزيت بـ 12.5 مليون دولار

قال صندوق قطر للتنمية (حكومي) أنه وقع اتفاقية تعاون مع جامعة بيرزيت الفلسطينية لدعم الجامعة بمبلغ قيمته 12 مليونا و500 ألف دولار أمريكي، يقدم على 5 سنوات.

وتهدف المنحة إلى توسعة القدرة الاستيعابية للجامعة وتقديم منح دراسية للطلاب غير القادرين بما يتيح للفلسطينيين الفرصة لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا. بحسب بيان الصندوق الإثنين.

كما تم تخصيص جزء من المنحة لتطوير البنى التحتية للجامعة، بما يعود بالفائدة على الطلبة ومنتسبي الجامعة والكادر التعليمي والوظيفي الذين يبلغ عددهم أكثر من 15 ألفا.

وقال مدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري خلال البيان إن "هذه الاتفاقية تعد استكمالا لدور قطر الفعال في تطوير قطاع التعليم الفلسطيني". مؤكدا أن "المساعدات القطرية سواء بشكل مباشر أو بالتعاون الأممي تصل إلى الشعب الفلسطيني في جميع مناطقهم سواء في غزة أو الضفة رغم وجود العديد من الصعوبات والتحديات".

يذكر أن هذه الاتفاقية تعد تجديدا للاتفاقية السابقة التي تم توقيعها بين دولة قطر وجامعة بيرزيت عام 2013، حيث استمرت المنحة المقدمة لخمس سنوات وعملت على تقديم وقفية للجامعة ومنح دراسية وتطوير البنية التحتية.

ووقع الاتفاقية خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعبد اللطيف أبوحجلة رئيس جامعة بيرزيت بحضور وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وناصر حنا رئيس مجلس الأمناء بالجامعة.