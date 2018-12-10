عريقات: اقتحام رام الله والبيرة حملة "مسعورة" بدعم ترامب

وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة، بحملة "مسعورة" بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالب عريقات، في بيان، الإثنين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وخروقاته المخالفة للقانون والشرعية، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا.

كما دعا "إسرائيل" إلى استثمار الوقت في تحقيق حل عادل ودائم من خلال إنهاء احتلالها بدلا من الاستثمار بخروقاتها الممنهجة واحتلالها الاستعماري غير الشرعي.

يشار إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا اليوم بحالات اختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

واندلعت المواجهات بين شبان وقوة عسكرية إسرائيلية داهمت المدينة، وفتشت عددا من المنازل والمحال التجارية، وصادرت أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.