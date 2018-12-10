إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

أصيب عشرات الشبان بحالات اختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت المواجهات بين شبان وقوة عسكرية "إسرائيلية" داهمت المدينة، وفتشت عددا من المنازل والمحال التجارية، وصادرة أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة.

ويصادر جيش الاحتلال الإسرائيلي أجهزة كاميرات المراقبة، في إطار بحثه عن منفذي عملية إطلاق نار وقعت فجرا، قرب مدينة رام الله، أسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين بجراح، وصفت جروح أحدهم بـ "الخطيرة" واثنين بالمتوسطة، و3 آخرين بـ"الطفيفة".