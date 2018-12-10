حزب الله يشيد بعملية "عوفرا" ويحيي الشعب الفلسطيني

أشاد حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، بعملية إطلاق النار التي نفذها مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية، قرب مستوطنة "عوفرا" قُرب رام الله بالضفة الغربية، والتي أدت إلى إصابة 9 مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة.

وقال حزب الله في بيان له، إن هذه العملية وسواها هي تأكيد إضافي على تصميم الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه واستعادة كل شبر محتل منها.

وأكد الحزب، أن "هذه العملية رسالة لكل المستوطنين بأنه لا أمان لكم فوق أرضنا، وأن بيوتنا وحقولنا التي اغتصبتموها ستبقى فلسطينية إلى الأبد".

وحيّا حزب الله اللبناني الشعب الفلسطيني المقاوم وعزيمته الراسخة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله العسكرية والاستيطانية.

وبارك حزب الله في بيانه، روح الثورة والعنفوان المتأصلة لدى الشعب الفلسطيني العظيم والتي ستوصله في نهاية المطاف إلى تحرير أرضه واستعادة مقدساته.