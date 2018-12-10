ليبرمان يدعو لوقف توريد الوقود والأموال القطرية إلى غزة

قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي السابق أفغيدور ليبرمان إن الحكومة الإسرائيلية "جرّت أذيال الخيبة" في نهاية جولة القتال الأخيرة في غزة الشهر الماضي.

وأضاف ليبرمان في مؤتمر صحافي عقده الاثنين إنه يشعر بالإهانة لنتيجة تلك الجولة وأن الحكومة تحولت إلى "صفر" بعد أن كسبتها حماس وواصلت الحصول على المال والوقود من الدوحة.

ودعا ليبرمان إلى وقف توريد الوقود والأموال القطرية إلى غزة بُعيد إشادة حركة حماس بعملية إطلاق النار التي وقعت قرب رام الله الليلة الماضية وتسببت بإصابة 7 مستوطنين بجراح.

وأجبرت المقاومة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي ليبرمان على الاستقالة من منصبه، بعد فشل العملية الأمنية لقوة خاصة تسللت للقطاع ومقتل قائدها، إضافة إلى فشله في جولة التصعيد الأخيرة، والتي سجلت فيه المقاومة عبر غرفة عملياتها المشتركة انتصارا بإصابتها أهدافا عسكرية ومبان بشكل مباشر ودقيق، الأمر الذي دفع حكومة الاحتلال للقبول بالعودة إلى حالة الهدوء