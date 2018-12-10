حكم بالإعدام والسجن لقتلة المواطن السالمي بغزة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، اليوم الاثنين، حكمها في قضية مقتل المواطن (مثقال السالمي) في غزة بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016م.

وقضت المحكمة على المدان الأول (م، ع) عسكري ويبلغ من العمر 24 عاما، بالإعدام رميا بالرصاص بتهمة القتل قصدا سندا لنص المادة (378، أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م معطوفا عليها المادة (379) من نفس القانون.

كما حكمت المحكمة على كل من المُدان الثاني (م، م) 24 عاما بالسجن لمدة عشر سنوات، والمُدان الثالث (م، ط) 23 عاما بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة التدخل في القتل سندا لنص المادة (378) من قانون العقوبات الثوري، معطوفا عليها المادتان (88 و89) بحق المتهمين الثاني والثالث.