ضابط بجيش الاحتلال يتحدث عن استعداداته لـ "درع الشمال"

تحدث ضابط ركن الدعم اللوجستي في فرقة الجليل 91 المقدم أساف رواش إلى تجهيزات الدعم اللوجستي التي أجرتها الفرقة لتنفيذ عملية درع الشمال للقضاء على أنفاق حزب الله.

ووفقا لموقع "بازام" العسكري قال رواش: "تعاون ركن الدعم اللوجستي مع ركن الطبية والصيانة في فرقة الجليل المسؤولة عن حماية الحدود الإسرائيلية مع لبنان لتجهيز جميع متعلقات الدعم اللوجستي للقوات المشاركة في عملية درع الشمال بما في ذلك جنود وحدة يهلوم للمهام الهندسية الخاصة وعناصر لواء الكوماندو عوز الذين يعملون ضمن منطقة صلاحيات فرقة الجليل 91 ".

وأوضح الضابط أن القوات الهندسية تعمل لكشف الأنفاق في ظروف جوية قاسية بما في ذلك الأمطار الغزيرة والضباب علاوة عن طبيعة الأرض الصخرية والموحلة.

وتضمنت الاستعدادات اللوجستية لعملية درع الشمال توفير آلاف الملابس والمعاطف الشتوية والمنامات والأكياس الحرارية التي يرتديها الجنود لحمايتهم من أضرار البرد القارس.

ونوه الضابط إلى أن التجهيزات اللوجستية تضمنت أيضا توفير 60 حمام مرحاض كيميائي متنقل، وأكثر من 50 خيمة رصد ومراقبة، وأكثر من 4500 لتر مياه معدنية، كما تم بناء 5 محطات وقود متنقلة في الميدان لشحن الآليات الهندسية العاملة على الجدار.

وحسب الضابط، تضمنت التجهيزات اللوجستية أيضا توفير العشرات من جيبات الهامر وأكثر من 30 حافلة لمهام نقل القوات، كما تم بناء 7 خيم كبيرة مزودة بأجهزة تدفئة مركزية ومولدات كهربائية لإيواء القوات في الميدان.

ولفت إلى أن قيادة الجيش طلبت من فرقة الجليل إنهاء جميع الاستعدادات اللوجستية لدعم القوات المشاركة في عملية درع الشمال على وجه السرعة، بما في ذلك توفير جميع احتياجات القوات من غذاء ووقود ومياه ساخنة وغيرها من متطلبات الدعم اللوجستي.